Duo fra Jyllands-Posten får Cavlingprisen for sygehusserie

Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl får Cavlingprisen for afsløringer af sygehuses mangelfulde undersøgelser.

De to Jyllands-Posten-journalister Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl har fået Cavlingprisen for 2019.

Det har de for deres afsløringer af, hvordan sygehuse i strid med de nationale retningslinjer gav kvinder mangelfulde undersøgelser for brystkræft.

Det oplyser Dansk Journalistforbund ved et arrangement fredag på Nationalmuseet.

Cavlingprisen er den mest prestigefyldte danske journalistpris.

Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl var sammen med tre andre projekter nomineret for deres artikelserie "Det store sundhedssvigt".

Her afslørede journalisterne, hvordan sundhedsvæsenet bevidst og planlagt havde forsømt deres pligt til at undersøge kvinder for kræft.

- Vi har søgt et utal af aktindsigter, og vi har hele tiden fulgt op på de gamle aktindsigter, fordi sagen jo udviklede sig gennem det år, vi har skrevet.

- Men det er bestemt ikke hver gang, man får det, man spørger om. Så er der ikke andet at gøre end at søge igen - med mere fasthed i stemmen, siger Morten Pihl til Jyllands-Posten.

Det er i øvrigt tredje gang, at Morten Pihl får tildelt Cavlingprisen. De foregående to gange var i 2002 og 2014.

Dermed tangerer Morten Pihl journalisten Michael Klint, som også har modtaget prisen tre gange.

Blandt de andre nominerede til 2019-prisen var journalist Sune Engel Rasmussen for sit generationsportræt af krigen i Afghanistan i bogen "Nyt blod".

Derudover var to forskellige projekter fra journalister fra Information nomineret til prisen.

Det ene nominerede projekt var artikelserien "Oksekødsrapporten" af Louise Drivsholm, Martin Bahn og Lasse Skou Andersen.

Serien afslørede, hvordan en omstridt rapport om oksekøds klimaaftryk var blevet til i samarbejde med Landbrug Fødevarer og Danish Crown - og altså ikke var uafhængig forskning.

Den anden nominering gik til artikelserien "1417 drab i Danmark", hvor Line Vaaben undersøger, hvad de sidste 25 års drab i Danmark siger om os som mennesker.

Cavlingprisen uddeles hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, som i særlig grad har udvist initiativ og talent i det foregående år.

I 2018 blev vinderne Eva Jung, Simon Bendtsen og Michael Lund fra Berlingske for afdækningen af hvidvaskskandalen i Danske Bank.

/ritzau/