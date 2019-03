Duoen Maria og Bea forlader X Factor efter dødsfald i familien

"X Factor" foregår fredag uden en farezone, og de fire tilbageværende deltagere fortsætter til næste fredag.

De to "X Factor"-deltagere Maria Meldgaard Mortensen og Bea Sarockaite trækker sig fra programmet, inden det femte liveshow sendes fredag aften.

Det er et pludseligt dødsfald, der har tvunget de to 18-årige deltagere til at forlade "X Factor", oplyser TV2.

Bea Sarockaites far døde torsdag af en hjerneblødning.

- Vi er enormt berørte af denne tragiske hændelse og sender vores varmeste tanker og dybeste medfølelse til Bea og hendes familie, siger TV2's redaktør Dorte Borregaard.

Ifølge Dorte Borregaard har de to unge kvinder tilført årets "X Factor" noget helt unikt.

- Vi ønsker Maria og Bea alt det bedste herfra og vil sige dem en stor og varm tak for mange uforglemmelige optrædener i denne sæson af "'X Factor", siger hun.

Maria og Bea stillede op i gruppekategorien, hvor de har imponeret dommerne med deres sikre attitude og rap.

Aftenens udsendelse foregår uden en farezone, og de fire tilbageværende deltagere fortsætter i konkurrencen til næste fredag.

Ifølge TV2 er der fortsat seerafstemning, men alle aftenens stemmer bliver overført til næste uges semifinale.

/ritzau/