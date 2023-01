Earth, Wind & Fire-trommeslager Fred White er død

Det oplyser hans bror og tidligere bandkammerat Verdine White på Instagram.

- Kære familie, venner og fans. Vores familie er ked af i dag at have mistet et fantastisk og talentfuldt medlem, vores elskede bror Frederick Eugene "Freddie" White, skriver han.

Den 71-årige bassist Verdine White, der var med til at starte det Grammy-vindende band i 1969, siger, at Fred White "nu har gjort brødrene Maurice, Monte og Ronald selskab i himlen, hvor han spiller trommer med englene".

Dødsårsagen oplyses ikke.

Fred White turnerede med soullegenden Donny Hathaway i begyndelsen af 1970'erne og spillede trommer på hans album "Live", der blev udgivet i 1972.

Han spillede med bandet frem til midten af 1980'erne, hvor han både var med på turné samt et hav af indspilninger.

Det skriver avisen The Guardian.

Medstifter af bandet Maurice White gik bort i 2016 i en alder af 74 år.

Blandt de, som hylder Fred White efter hans død, er den amerikanske sanger og musiker Lenny Kravitz.

I en kommentar til Verdine Whites Instagram-opslag skriver han:

- Jeg sender min kærlighed og dybfølte kondolencer til dig og familien.

- Jeg er så velsignet over at have været i hans selskab og velsignet over at være blevet påvirket af ham. En sand konge. Hvil i magt.

Frederick Eugene Adams blev født i Chicago i 1955.

/ritzau/