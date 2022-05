Ecco-sag får konservativ forsvarsordfører til at trække sig

Mens Niels Flemming Hansen (K) har rost virksomheder for at boykotte Rusland, har hans butikker fortsat salg.

De Konservatives Niels Flemming Hansen trækker sig som forsvarsordfører. Det sker, efter at Vejle-virksomheden Holst Sko, som Niels Flemming Hansen er medejer af, har fortsat salg af sko fra Ecco. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Imens har flere danske forhandlere de seneste måneder taget Eccos sko ned fra hylderne, fordi Ecco fortsat sælger sko og driver butikker i Rusland.

Efter at Rusland invaderede Ukraine 24. februar, har det mødt kritik.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad har Niels Flemming Hansen på sociale medier hyldet danske virksomheder for at boykotte Rusland. Men det har altså ikke ført til ændringer hos Holst Sko, hvor han ud over at være medejer sidder i familievirksomhedens bestyrelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vejle Amts Folkeblad har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Niels Flemming Hansen, som dog ikke er vendt tilbage.

Han siger mandag aften i en skriftlig udtalelse til avisen:

- Som mange nok ved, har Ecco besluttet ikke at trække sine aktiviteter i Rusland, hvilket berettiget har ført til stor kritik. Jeg er selv medejer af skobutikkerne Holst Sko, som har Ecco på hylderne.

- Det har ført til, at der af Vejle Amts Folkeblad er rejst tvivl om, hvor min loyalitet ligger, når jeg samtidig er forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti.

- Jeg har derfor efter aftale med min gruppeformand meddelt, at jeg ønsker at stoppe som forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti, siger han.

Niels Flemming Hansen tilføjer i svaret, at det vil betyde, at medarbejdere vil blive fyret, hvis Eccos sko fjernes fra butikken, fordi det er "en meget stor andel af vores omsætning". Men den andel, han eventuelt selv ville få, skal gå til Ukraine.

Niels Flemming Hansen er - ud over forsvarsordfører - beskæftigelsesordfører, transportordfører og landdistrikts- og ø-ordfører.

/ritzau/