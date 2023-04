Ed Sheeran bliver irriteret på anklager i sag om plagiat

Den britiske popstjerne Ed Sheeran indtog tirsdag vidneskranken på Manhattan i New York City i en sag om ophavsret.

Sangeren er beskyldt for at plagiere dele af den afdøde crooner Marvin Gayes ikoniske sang "Let's Get It On" fra 1973 til sit hit "Thinking Out Loud" fra 2014.

Det er arvinger til sangskriveren Ed Townsend, en af Gayes medforfattere på "Let's Get It On", der står bag søgsmålet. De hævder, at Ed Sheerans pladeselskab, Warner Music Group, og udgiveren, Sony Music Publishing, skylder dem en del af overskuddet for angiveligt at have kopieret sangen.

Retssagen på Manhattan er den første af tre retssager, Ed Sheeran risikerer at stå over for som følge af ligheder mellem de to hits.

Under sit vidneudsagn blev Sheeran af anklager Keisha Rice spurgt ind til hans sang "Take It Back", hvor han blandt andet synger teksten "plagiering er skjult".

- Det er mine tekster, ja, svarede Ed Sheeran, som var iført et sort jakkesæt og et lyseblåt slips.

- Må jeg give dem noget kontekst?, spurgte han.

Til det svarede anklageren, at hvis hun havde brug for kontekst, skulle hun nok spørge.

Herefter spurgte Keisha Rice til et videoklip af et show, hvor Ed Sheeran spiller Marvin Gayes "Let's Get It On" som et medley med "Thinking Out Loud".

Sheeran forklarede, at han nogle gange mixer sange med lignende akkorder under sine koncerter. Han blev dog afbrudt af anklageren, hvilket tydeligvis frustrerede ham.

- Jeg føler, at du ikke vil have mig til at svare, fordi du ved, at det, jeg rent faktisk vil sige, vil give mening, sagde han.

Ifølge Sheerans advokat, Ilene Farkas, er de to sange forskellige, og hun mener, at sagsøgerne ikke skal have lov til at "monopolisere" en akkordopbygning og melodi, som bruges i utallige sange.

- Ingen ejer simple musikalske byggesten, sagde hun.

Retssagen ventes at vare omkring en uge.

/ritzau/Reuters