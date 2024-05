Eden Golan fremfører bandlyst eurovisiontekst i Tel Aviv

Eden Golan, som repræsenterede Israel i årets Eurovision, har lørdag aften optrådt med originalversionen af hendes eurovisionbidrag, "October Rain", som efter påbud fra konkurrencens arrangører blev ændret til "Hurricane", i Tel Aviv.

Det skriver den israelske avis Jerusalem Post.

Ifølge avisen varslede Golan inden sin optræden, at hun ville fremføre sangen med den originale tekst.

Arrangørerne af Eurovision, EBU, tvang Israel til at ændre sangens tekst og navn, da det blev anset for politisk, fordi den refererede til den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

- Jeg vil gerne synge "October Rain" i aften. Det her er min bøn om at hente alle hjem igen.

- Jeg stopper ikke med at lade vores stemme blive hørt i Israel og resten af verden, før alle er kommet hjem, sagde Eden Golan fra scenen, inden hendes optræden startede.

Sangen blev fremført til en demonstration, som blev arrangeret af Eylon Levy, en kendt talsmand for den israelske regering.

Eylon Levy har på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, delt en video af Eden Golans optræden.

Her insinuerer han, at sangens originalversion blev bandlyst fra Eurovision, fordi dens tekst og titel var stødende. Det er imidlertid ikke korrekt. Sangen blev afvist af EBU, fordi EBU mente, at sangen var politisk.

- Her er den originale, ucensurerede version af "October Rain". Vurder selv om "aldrig igen" og andre dele af teksten er så stødende, at den måtte diskvalificeres og omskrives som "Hurricane, skriver Eylon Levy.

Demonstrationen blev holdt på pladsen foran Tel Avivs Kunstmuseum, som efter Hamas' angreb mod Israel er blevet døbt Gidslernes Plads.

Flere personer, som blev taget som gidsler under angrebet og siden løsladt, deltog i demonstrationen, hvor de demonstrerede for at få de resterende gidsler løsladt.

Hamas dræbte ifølge en israelsk optælling flere end 1100 mennesker, da bevægelsen angreb Israel. Flere end 200 mennesker blev bragt til Gazastriben mellem Israel og Egypten, hvor de blev holdt som gidsler.

129 er endnu ikke blevet løsladt, og færre end 100 vurderes af Israel stadig at være i live.

Israel har siden gennemført omfattende bombardementer af Gazastriben, hvor der bor 2,3 millioner mennesker på et område på størrelse med den danske ø Mors.

Flere end 35.000 har mistet livet i Gazastriben, oplyser sundhedsmyndighederne i det hamaskontrollerede område.

/ritzau/