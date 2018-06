Efter mange timers venten: Nu er Roskilde Festival åbnet

Inden midnat forventer Roskilde Festival at flere end 45.000 gæster er ankommet til pladsen.

Lørdag var ventetiden forbi for de mange tusind gæster, der har ligget i kø for at sikre sig en god teltplads på Roskilde Festivals campingområde.

Klokken 16 blev indgangen således åbnet, og det forløb udramatisk uden nogen tilskadekomne, siger festivalens talskvinde, Christina Bilde.

- Åbningen er forløbet som planlagt, hvor vi åbnede præcis klokken 16. Vi havde introduceret en ny måde at løbe ind på, så forløbet var en smule mere hjulpet, og det gik godt. Alle kom ind på god vis, siger hun.

Det nye system fungerede således, at gæster, der ankom for at ligge i kø til åbningen, fik et armbånd med en farve, som gav adgang til en bestemt sluse.

Da startskuddet gik, blev sluserne åbnet en efter en, og det betød, at alle ikke løb ind på pladsen på én gang.

- Det blev modtaget fint blandt gæsterne, men med spørgsmål, fordi det er en ny måde at gøre det på, siger Bilde.

Det er kun campingområdet til festivalen, som er åbnet lørdag. Festivalpladsen åbner onsdag klokken 17, hvor det danske band Saveus åbner hovedscenen Orange Scene en time efter.

Festivalen varer til lørdag 8. juli.

