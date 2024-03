Eftersøgt bjørn er blevet skudt i Slovakiet

En bjørn, der for ti dage siden angreb og sårede fem mennesker i en turistby i Slovakiet, er blevet skudt.

Det oplyser landets miljøminister, Tomas Taraba, på sociale medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

- En bjørn, der sårede fem i Liptovský Mikuláš blev skudt i går. Den blev identificeret ved hjælp af en drone med et termisk kamera, skriver han.

Bjørneangreb fik den slovakiske turistby til at opfordre byens borgere til ikke at bevæge sig uden for byområder - især om aftenen og tidligt om morgenen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden har flere hold med jægere, politibetjente og dyrelivseksperter ledt efter bjørnen, der indtil tirsdag bevægede sig frit rundt.

Fem mennesker fik skader i angrebet, der fandt sted i byen Liptovský Mikuláš for foden af Tatrabjergene. Blandt de tilskadekomne var blandt andre et tiårigt barn, der fik rifter og bid.

/ritzau/