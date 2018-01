Egon Olsens stjålne planer er dukket op igen

Fyns Politi har fået indleveret den pakke, der blev stjålet fra Olsen Banden-udstillingen i Valby i søndags.

Olsen Banden-fans kan ånde lettet op, efter at et klenodie fra den populære filmserie igen er dukket op.

DR fortæller, at Fyns Politi har fået indleveret en pakke magen til den, som blev stjålet fra Olsen Banden-udstillingen på Nordisk Film i Valby i søndags.

Pakken er magen til den, som Egon Olsen altid havde med sig ud af fængslet og indeholdt planen for bandens næste store kup.

- Det papir, der var uden om pakken, er desværre smidt ud, Men ellers er pakken fin, og hvis Post Danmark skynder sig lidt, så kan vi allerede have den tilbage i dag, siger Nicklas Smedegaard Pedersen, der er rundviser og medansvarlig for udstillingen, til DR.

Klenodiet blev stjålet af en endnu uidentificeret kvinde, der i et ubemærket øjeblik så snit til at gemme pakken inde under jakken.

Overvågningskameraer fangede imidlertid forbrydelsen, og derfor har man også et nogenlunde signalement af tyven.

Udstillingen om Olsen Banden er en udvidet udgave af den normale udstilling om forbrydertrioen, som er lavet i anledning af 50-året for den første film. Udstillingen varer året ud.

