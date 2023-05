Egyptisk tv: Våbenhvile mellem Israel og palæstinensere

Egypten har som mægler sikret en våbenhvile mellem militante palæstinensere fra Islamisk Jihad og Israel. Den træder i kraft fra klokken 21.00 dansk tid (22.00 lokal tid).

Det rapporterer den egyptiske tv-station al-Qahera.

To palæstinensiske kilder bekræfter over for Reuters, at der er indgået en våbenhvile.

- I lyset af aftalen mellem den palæstinensiske og den israelske part, så kan Egypten give meddelelse om, at en våbenhvile mellem den palæstinensiske og den israelske side er blevet indgået, lyder den indledende tekst i våbenhvileaftalen, som Reuters har læst.

De to parter forpligter sig til ikke at gøre civile til mål, og at man ikke gør individer til mål, lige så snart våbenhvilen træder i kraft, hedder det.

Men der er foreløbig ingen reaktion på aftalen fra Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

Det egyptiske forslag til våbenhvile har cirkuleret siden fredag.

Alligevel har militante palæstinensere fra Gaza fortsat med at affyre raketter mod Israel i løbet af lørdagen. Det er blevet besvaret med israelske luftangreb.

Voldsbølgen tog fart tirsdag, da Israel med fly angreb Gaza og dræbte tre ledende medlemmer af organisationen Islamisk Jihad.

Yderligere tre prominente israelere blev dræbt under efterfølgende israelske angreb.

Israels luftværn kom lørdag på hårdt arbejde efter begravelsen i Gaza af kommandanten for Islamisk Jihad, Iyad al- Hassani. Han blev dræbt, da israelske fly fredag angreb en lejlighed i den tæt befolkede Gaza By.

Det blev lørdag besvaret med en byge af raketter fra Gaza mod Israel.

Det er de værste slagudvekslinger mellem de to parter siden en ti dage lang krig i Gaza i 2021.

