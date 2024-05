Eksklusiv klub siger ja til kvindelige medlemmer efter 193 år

Den eksklusive britiske Garrick Club stemmer for at lade kvinder få mulighed for at blive medlemmer.

Det skriver det britiske medie The Guardian tirsdag.

Klubben blev dannet i 1831 af skuespillere og er navngivet efter skuespilleren David Garrick.

Den har indtil nu kun været for mænd, og man skal inviteres for at blive medlem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er omkring 1500 medlemmer, herunder nogle af Storbritanniens mest magtfulde personer.

59,98 procent stemte for at lade kvinder få mulighed for at blive medlem af klubben, skriver The Guardian.

Hundredvis af medlemmer diskuterede emnet i to timer, før afstemningen fandt sted.

Avisen The Guardian offentliggjorde i marts en del af listen over medlemmer.

Blandt klubbens medlemmer er kong Charles og en række toppolitikere.

Richard Moore, chefen for efterretningstjenesten MI6, var indtil for nylig også medlem. Han meldte sig ud, efter at listen blev offentliggjort.

Også The Telegraph erfarer, at klubben har stemt for at lade kvinder komme ind. Blandt de personer, der talte for en ændring af reglerne, var ifølge det britiske medie skuespilleren og komikeren Stephen Fry og radioværten James Naughtie.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere britiske medier berettede forud for afstemningen, at flere medlemmer ville sige farvel til Garrick Club, hvis ikke det blev et ja til kvindelige medlemmer.

Ifølge The Guardian var der sendt et brev underskrevet af blandt andre Sting kendt fra bandet The Police og guitaristen og sangeren Mark Knopfler med en fortid i Dire Straits.

Medlemmerne betaler hver omkring 1000 pund om året - knap 9000 kroner - for adgang til Garrick Street 15 i Londons West End.

Klubben har blandt andet eksklusive spiselokaler, en cocktailbar og soveværelser. Biblioteket har mange originale manuskripter, malerier og tegninger.

Garrick Club er ikke umiddelbart vendt tilbage på nyhedsbureauet AFP's henvendelse om en udtalelse.

/ritzau/