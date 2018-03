Eksperimenterende forsøg på systemkritik er bedst, når forfatteren tier stiller

3 stjerner

Jacob Skyggebjerg vil bruge autofiktion til systemkritik af psykiatriens hjælpeløshed, men bogens ansvarsløshed virker selv ret apatisk

Jacob Skyggebjerg (født 1985) er tilbage med et umiskendeligt stykke autofiktion, hvor hans jeg ikke er til at skelne fra bogens. Det er sikkert et fornuftigt genrevalg, idet Skyggebjerg ikke bare havde stor succes med ”Vor tids helt” i 2013, der havde nogle af de samme træk, men også har et tydeligt ikke-fiktivt opgør at tage med det psykiatriske system. ”Hjælp” er i denne sammenhæng nemlig ikke et udråb, men et sarkastisk ment navneord: Den ”hjælp” (nu med lille h), han modtog over fem år som en behandlingsdom for forsøg på vold mod en politibetjent efter en bytur i Vejle i 2007.