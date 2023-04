Ekspert bakker op om mærkning men savner regulering af PFAS

Det er en god idé med mærkning af PFAS-frie stegepander og bageforme, sådan som dagligvarekoncernen Coop har tænkt sig at gøre.

Men problemet med de sundhedsskadelige kemikalier bør løses på samfundsniveau via regulering.

Det mener Ann Lyngberg, cheflæge på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus og medlem af Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe om PFAS.

- For mig er det fint, at nogle går foran og sikrer PFAS-frie produkter. Men set med mine øjne er det vigtigste, der skal ske i forhold til PFAS, regulering.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det vil sige, det er myndigheder, politikere og virksomheder, der skal tage affære og sørge for, at vi ikke bliver udsat for PFAS, siger Ann Lyngberg.

Coop har bebudet, at man mandag introducerer mærket "Fri for PFAS" i kæderne SuperBrugsen, Kvickly og 365discount.

I første omgang gælder det bage- og køkkenudstyr.

I forvejen har Coop forbudt PFAS i koncernens produkter med pap- og papiremballage, kosmetik- og plejeprodukter, tandtråd, gulvsæbe, tekstil, sko, boligtekstil og møbler.

Ann Lyngberg siger, at hun selv vil vælge et PFAS-frit produkt, hvis hun får muligheden for det.

- Jeg ville da også vælge et produkt uden PFAS, hvis jeg kan. Det er "mange bække små", og der er ingen grund til at blive udsat for det, der hvor vi kan undgå det, siger hun.

Samtidig mener hun, at PFAS ikke er noget, som den enkelte bør bekymre sig voldsomt om. Der er andre knapper, vi hver især kan skrue på, som har større betydning for vores helbred, påpeger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er vigtigt, at man ikke går og bekymrer sig om PFAS. Det er helt små helbredseffekter, det har.

- Kost, rygning, alkohol og motion har langt større betydning for det enkelte menneske end PFAS.

- Men det ændrer jo ikke på, at der er helbredsskadelige effekter ved PFAS, men det er bare noget, der skal adresseres som et samfundsproblem, ikke et problem for den enkelte, siger Ann Lyngberg.

PFAS-stoffer mistænkes for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

Flere partier i Folketinget har efterlyst et nationalt forbud mod PFAS, men regeringen mener, at problemet skal løses med et forbud på EU-niveau.

/ritzau/