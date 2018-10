Bjørn Wiinblad var eksponent for livsglæden

5 stjerner

Ligegyldigt kitsch eller kompleks og dyb kunst? Fremragende bog kulegraver for første gang Bjørn Wiinblads samlede indsats

Var Bjørn Wiinblad (1918-2006) eneren, som svigtede sit kunstneriske potentiale i sin endeløse hang til at behage? Og bør han af den grund forblive ude i kulden, hvor smagsdommerne for mange år siden parkerede ham? Eller fortjener han tværtimod at komme ind i varmen på grund af sine værkers renhjertede uskyld, harmoniske skønhed og deres evne til at sprede livsglæde? Denne diskussion holdes svævende igennem hele Heidi Lauras gennemresearchede bog, som også inddrager nogle nye æstetiske teorier.

Forfatteren er kulturjournalist ved Weekendavisen, og takket være hendes grundige og læseværdige bog fremtræder Wiinblads kunst nu langt mere kompleks end hidtil antaget. Samtidig viser forfatteren, at Wiinblads hang til skønhed og paradisisk harmoni bidrog til at give ham den brede, folkelige anerkendelse, især fordi efterkrigstidens forslåede befolkning havde behov for ”helende” og livsbekræftende kunst.

Bogen bevidner yderligere, at Wiinblad ikke var nogen ener, som han ellers ofte opfattes som, men tværtimod en dansk eksponent for nogle udbredte, internationale tendenser. Hans orientalsk inspirerede kunst med snabelsko, haremsbukser og figurerne med de karakteristiske runde ansigter, trekantede næser og mandelformede øjne bliver i bogen ført ind under begrebet ”det nuttede”. Et begreb, som den amerikanske kulturforsker Sianne Ngai opererer med. På amerikansk betyder ordet zany det skøre, pjattede, syrede og frenetiske, som også er en dækkende betegnelse for den populære japanske ”prikkunstner” Yayoi Kusama.

Bjørn Wiinblad var på dansk grund en blandt meget få kunstnere, som opererede i feltet mellem kunst og design – en grænsedragning, som i dag betragtes som både futil og forældet, og som mange unge og yngre kunstnere af den grund for længst har krydset ind over. Men i Wiinblads langt mere puritanske samtid, hvor der var vandtætte skotter mellem kunstarterne, forventedes det af kunstnerne, at deres værker skulle yde vanetænkningen modstand, og at de konstant udviklede nye kunstneriske formverdener. Det var faux pas at krydse gamle spor og at producere direkte til markedet – og endnu værre at underminere kunstværket som originalt unikum. Wiinblads kunst trodsede begge dele: Den var dels masseproduceret, dels tilbød den publikum og køberne en eskapistisk og eksotisk vej ud af den grå hverdag. Hans værker fremstod som pynt og nips med et menneskeligt ansigt, men de fungerede samtidig som nyttegenstande i form af vaser, skåle, platter med videre. Det var ikke engang design, snarere dekoration – eller om man vil: unika i mængder.