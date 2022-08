Ekstra Bladets chefredaktion udvides med to personer. Asger Juhl skifter fra "Den Uafhængige".

Ekstra Bladet udnævner to nye chefredaktører

Ekstra Bladet har udnævnt to nye chefredaktører, idet Asger Juhl bliver ny journalistisk chefredaktør, mens Anders Borup Søren bliver administrerende chefredaktør.

Asger Juhl kommer fra "Den Uafhængige", som han var med til at stifte og er chefredaktør for. Han har tidligere blandt andet været vært på Radio 24Syv.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at Ekstra Bladet gør Danmark til et bedre land med magtkritisk og insisterende journalistik.

- Min opgave bliver at drive Ekstra Bladets journalistik fremad og sørge for, at vores historier får endnu større gennemslagskraft, siger han i en pressemeddelelse.

Anders Borup Sørensen er forfremmet fra egne rækker og har tidligere været ansat på blandt andet bold.dk, B.T. og Metroxpress.

Han får til opgave at styrke Ekstra Bladets digitale udvikling.

- Vi kan se, hvordan folk søger os, når vi sætter dagsordenen, og der sker noget stort i ind- og udland, og brugerne vil også gerne betale for vores journalistik.

- Det skal vi have sat yderligere skub i, for Ekstra Bladet skal være det største og stærkeste digitale medie i Danmark,” siger han.

De to kommer til at udgøre Ekstra Bladets øverste ledelse sammen med ansvarshavende chefredaktør Knud Brix og kommerciel direktør Signe Skarequist.

/ritzau/