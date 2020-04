Ekstraordinær påskekoncert: Hør Andrea Bocelli live fra Milano

Den kendte tenor Andrea Bocelli optræder live fra Milanos Domkirke søndag aften. Koncerten er åben for hele verden trods lukkede døre til kirken

Mange er blevet bekendt med teknologiske ord som livestream i denne coronatid. Og kendskabet til den teknologiske mulighed kan komme dig til gode i aften, hvor den populære tenor Andrea Bocelli optræder live fra Milanos Domkirke, Duomo di Milano, hvilket kan ses via Andrea Bocellis oficielle youtube-kanal. Det skriver CNN.

Den historiske katedral vil være aflåst for den øvrige befolkning, men derhjemme foran skærmen får man mulighed for at opleve operasangeren på tæt hold. Koncerten går under navnet “Bocelli: Music for Hope” og starter klokken 19 dansk tid.

”Jeg tror på styrken i at bede sammen. Jeg tror på den kristne påske som et universelt symbol på genfødsel, hvilket alle – troende eller ej – kan have brug for lige nu,” udtaler Bocelli.

Kun akkompagneret af katedralens organist, vil Bocelli blandt andet synge ”Ave Maria” og Pietro Mascagnis ”Sancta Maria”.