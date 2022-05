El-sikkerheden halter hos mange byfester og markedspladser

Det kniber med el-sikkerheden ved flere markedspladser, festivaler og byfester.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen tjekkede sidste år 30 festpladser med midlertidige el-installationer.

I hvert femte tilfælde var en fejlstrømsafbryder ikke installeret korrekt.

Og ved 37 procent af stederne var ledninger og kabler ikke installeret korrekt.

Vicekontorchef Evy Boe Madsen kalder det tankevækkende, at der ikke er bedre styr på el-sikkerheden.

- Vi har heldigvis ikke registreret nogle el-ulykker på festivaler, men det er tankevækkende, at der er problemer med, at installatøren benytter en forkert fejlstrømsafbryder.

- Det er også vigtigt at tjekke, at afbryderen kan slå fra, så personale, frivillige og gæster beskyttes mod stød. Man skal altid kontrollere, om fejlstrømsafbryderen virker, inden man slår dørene op, siger Evy Boe Madsen.

En anden udbredt fejl er ifølge Sikkerhedsstyrelsen, at elektriske kabler ikke er beskyttet.

Kablerne skal være beskyttet med en såkaldt kabelbro, hvis man kan gå eller køre hen over dem, lyder det.

De usikre elektriske installationer ses ifølge Sikkerhedsstyrelsen især hos de mindre festivaler, byfester og markedspladser.

Og her er der ifølge vicekontorchefen plads til forbedring.

- Ofte er der godt styr på sagerne hos de helt store festivaler, hvor der er professionelle ansat til at passe på gæsterne og musikerne. Andre steder skal el-sikkerheden have et nøk opad, siger Evy Boe Madsen.

Sikkerhedsstyrelsen har nu produceret en række instruktionsvideoer til arrangører af markeder og festivaler, hvor de typiske udfordringer med el-installationer gennemgås.

I foråret er der desuden afholdt møder, hvor reglerne er blevet gennemgået forud for en kommende kontrol.

/ritzau/