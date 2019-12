Elever: "Babe-julekalender" er udtryk for en usund kultur

Online julekalendere på landets gymnasier bidrager til en ekskluderende kultur, mener gymnasielevers formand.

På flere danske gymnasier bliver der lavet en online julekalender på Instagram, hvor billeder af skolernes flotte og populære drenge og piger bliver lagt op sammen med en tekst.

Men de såkaldte "babe-julekalendere" er et udtryk for en usund kultur, mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

- De her julekalendere er generelt ikke noget, vi bakker op om og støtter. Vi mener, at det er et udtryk for en ærgerlig og ekskluderende kultur.

- Vi vil klart opfordre til, at man tager et meget kritisk blik på de her kalendere og ser på, hvad det er for en kultur, de er udtryk for, siger formand Martin Mejlgaard.

Martin Mejlgaard er ikke klar over, hvor længe de online julekalendere har eksisteret, men understreger, at det ikke er et nyt fænomen.

Selv om der er stor forskel på, hvordan de forskellige julekalendere bliver administreret, er det slet ikke en god idé at have dem, mener Martin Mejlgaard.

- Der er selvfølgelig forskellige niveauer af dem. Men i de fleste tilfælde er det vores indtryk, at det er noget, der har haft ærgerlige undertoner, siger han.

Ifølge BT har der blandt andet været lavet julekalendere på Rysensteen Gymnasium, Slagelse Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Slotshaven Gymnasium, Egedal Gymnasium, Allerød Gymnasium og Stenhus Gymnasium.

På Slagelse Gymnasium er julekalenderen lukket ned, og rektor Lotte Büchert har kaldt indholdet sexistisk og nedladende.

- De billeder, jeg har set, er ikke anstødelige, men jeg tager afstand fra teksterne, som er nedværdigende, sexistiske og fremstiller pigerne som objekter.

- Derfor tager jeg afstand. Men også af trivselsmæssige årsager, siger hun til Jyllands-Posten.

Martin Mejlgaard er glad for, at Slagelse Gymnasium har valgt at lukke den online kalender.

- Vi er glade for, at man på Slagelse Gymnasium har valgt at droppe julekalenderen og tage konsekvensen af den her kultur.

- For vi mener ikke, der skal være ting ved gymnasielivet, der bidrager til, at man kan følge sig ekskluderet, siger han.

Også Espergærde Gymnasium, Roskilde Handelsskole og Egedal Gymnasium har ifølge Berlingske lukket skolens online julekalender ned.

På Rysensteen Gymnasium er der også blevet lukket ned for en julekalender, men eleverne har oprettet endnu en.

/ritzau/