Elisabeth Gjerluff Nielsen er død: Hun troede på poesien og fortællingens kraft

”Jeg er en gammel romantiker, som tror på, at vi har brug for poesien, fordi den kan holde os åbne for det forunderlige i verden – midt i rædslerne, barbariet og alt det grusomme, som mennesker udsætter hinanden for."

Ordene er sanger og forfatter Elisabeth Gjerluff Nielsens. De lød, da hun dette forår i forbindelse med udgivelsen af sin bog "Salmen i blodet" blev interviewet i nærværende avis om sit forhold til kirken, til kristendommen, til salmerne og det, hun selv kaldte "poesiens og fortællingernes kraft". Elisabeth Gjerluff Nielsen ikke bare troede på fortællinger, hun levede også af dem i sit virke som sanger, komponist og forfatter. Mandag døde hun, 65 år, efter kort tids sygdom. Det oplyser hendes døtre, Rosa Marie Gjerluff Nyholm og Barbara Gjerluff Nyholm, i en mail til nyhedsbureauet Ritzau. Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen er, men døtrene skriver, at hun sov stille ind omgivet af sin familie.