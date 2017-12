Eliten kom i jorden med klapstol og sværd

To usædvanligt velbevarede skeletter og en grav med brændte knogler bringer os tættere på mennesket i bronzealderen, tidens sociale skel og nye tendenser.

Det var tilsyneladende en mand med opmærksomheden rettet mod nye, udenlandske strømninger, der blev begravet i en høj nær det nuværende Kerteminde på Fyn mellem 1500 og 1300 år før vores tidsregning.

Manden var lagt i graven med et sværd, en dragtnål af guld og en klapstol. Og så var hans knogler blevet brændt - en praksis, som menes at have været meget usædvanlig på vores breddegrader i den periode.