Ellemann afviser bevidst at have vildledt i sag om våbenindkøb

Forsvarsminister og formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen (V) har ikke haft "antydningen af hensigt" til at vildlede Folketinget i sag om våbenindkøb.

Det siger han i et interview på TV 2 på sin første arbejdsdag efter sin stresssygemelding for seks måneder siden.

Netmediet Altinget har beskrevet, hvordan han muligvis har givet urigtige oplysninger for at haste et milliardindkøb af nyt artilleri igennem. Og at der angiveligt ikke var blevet indhentet tilbud fra andre leverandører end israelske og kontroversielle Elbit.

Flere partier beskylder Ellemann for at vildlede Folketinget i forbindelse med våbenindkøbet.

- Jeg har viderebragt det, som jeg har fået fra mit ministerium og fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Jeg har ikke pyntet eller ændret noget, siger han til TV 2 og tilføjer:

- Der er havnet en redegørelse i ministeriet i går. Jeg har ikke set den endnu. Den glæder jeg mig til at se, for der er noget, der er misset undervejs.

Spurgt til om offentligheden vil få indsigt i redegørelsen, svarer Ellemann "selvfølgelig", men han vil først selv læse den og lade den komme forbi relevante parter i sagen.

Flere ordførere sagde, at de ikke ville have godkendt artilleriindkøbet fra Elbit, hvis de havde vidst, at der ikke var blevet indhentet tilbud fra andre leverandører.

Den franske våbenproducent Nexter har afvist at skulle have modtaget en henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af artilleri. Det skrev Altinget i juni.

Kammeradvokaten undersøger forholdene ved våbenindkøbet og kom med første udkast til undersøgelsen mandag. Redegørelsen har været sat i værk af Troels Lund Poulsen (V), som har ageret fungerende forsvarsminister, mens Ellemann har været sygemeldt.

I en pressemeddelelse mandag lød det, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er blevet bedt om at stoppe en praksis, som er i strid med udbudsretten.

Forsvarsministeriet forventer at modtage den endelige rapport fra Kammeradvokaten om en måned.

