Ellemann indkalder til hastemøde i våbensag

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har med kort varsel indkaldt partierne i forsvarsforliget til ekstraordinært møde i Forsvarsministeriet fredag klokken 15.

Det skriver DR, der har set mødeindkaldelsen.

Her fremgår det, at mødet handler om "redegørelsen om erstatningsanskaffelse af ildstøttesystemer".

Det er den redegørelse, Jakob Ellemann-Jensen præsenterede tirsdag, skriver DR.

Redegørelsen er udarbejdet efter hård kritik af forløbet i den såkaldte Elbit-sag.

Sagen drejer sig om indkøb af et nyt artillerisystem. I begyndelsen af året bakkede Finansudvalget i Folketinget op om et indkøb for 1,7 milliarder kroner af et nyt system fra det kontroversielle israelske firma Elbit.

Men politikerne blev blandt andet givet det indtryk, at kontrakten hurtigt skulle underskrives, fordi tilbuddet på våbnene ville udløbe i januar, hvilket ikke var korrekt.

Dertil blev der givet det indtryk, at der var blevet rettet henvendelse til en anden leverandør, franske Nexter, med henblik på at få et tilbud på artilleri, så der var mere at vælge imellem. Det var ikke sket.

Det vides ikke, hvad Jakob Ellemann-Jensens hasteindkaldte møde specifikt vil dreje sig om.

Liberal Alliances forsvarsordfører, Carsten Bach, kæder mødet sammen med de seneste artikler om, at Forsvarsministeriet blev advaret om, at processen med våbenindkøbet gik for hurtigt.

- Efter de seneste dages informationer om, at Forsvarsministeriet blev advaret om, at våbenindkøbet var forhastet, skal Forsvarsministeriets og ministerens rolle også undersøges i en uvildig advokatundersøgelse. Vi skal have svar på, om advarslerne nåede ministerens bord, skriver han på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

