Ellemann vil orientere Folketinget om våbensag tirsdag

Tirsdag vil den tilbagevendte forsvarsminister og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen orientere Folketinget om redegørelsen for den såkaldte Elbit-sag, der drejer sig om våbenindkøb.

Det oplyser Forsvarsministeriet på sin hjemmeside.

Efter at Jakob Ellemann-Jensen har orienteret forsvars- og finansordførerne om redegørelsen klokken 13.30, vil han holde et doorstep for pressen.

Sagen tog fart, mens Jakob Ellemann-Jensen var sygemeldt med stress.

Kritikken blev foreholdt den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), som måtte bestille redegørelsen, der landede nogenlunde samtidig med, at Jakob Ellemann-Jensen vendte tilbage til arbejdet.

Troels Lund Poulsen vurderede, at der var blevet begået fejl i sagen.

- Den sag ser lidt broget ud. Det er også derfor, at det er vigtigt, at vi får lavet en udførlig redegørelse til Folketinget. Der er kommet mange ting frem, som jeg synes, vi bliver nødt til at få undersøgt og belyst, sagde Troels Lund Poulsen.

Netmediet Altinget har beskrevet, hvordan Jakob Ellemann-Jensen muligvis har givet urigtige oplysninger i forbindelse med et milliardindkøb af nyt artilleri.

Og at der angiveligt ikke var blevet indhentet tilbud fra andre leverandører end israelske og kontroversielle Elbit.

Flere partier beskylder Ellemann for at vildlede Folketinget i forbindelse med våbenindkøbet.

Efter sin tilbagekomst har Jakob Ellemann-Jensen afvist, at det skulle have været hans hensigt.

- Jeg har viderebragt det, som jeg har fået fra mit ministerium og fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Jeg har ikke pyntet eller ændret noget, sagde han på sin første arbejdsdag efter sygemeldingen til TV 2.

I forsvarsministerens første uge tilbage på arbejde har han afvist at gå yderligere ind i sagen, fordi han endnu manglede at læse den redegørelse, der var udarbejdet.

