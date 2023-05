Elon Musk har fundet sin afløser som chef for Twitter

Twitters ejer, milliardæren Elon Musk, har fundet ud af, hvem der fremover skal stå i spidsen for det sociale medie.

Det skriver han i et tweet torsdag aften dansk tid.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at jeg har hyret en ny administrerende direktør til Twitter. Hun begynder om cirka seks uger, skriver han.

Han tilføjer, at han selv blandt andet skal have rollen som teknisk direktør.

Selve navnet på hans afløser er endnu ikke offentligt kendt.

Musk stiftede elbilgiganten Tesla og er en af verdens rigeste mænd. Han er også stifter af og chef for rumfartsvirksomheden SpaceX.

Musk gennemførte sit køb af Twitter i oktober sidste år. Han betalte 44 milliarder dollar (svarende til 300 milliarder kroner) for det sociale medie.

Twitter har været i fokus flere gange, siden Musk overtog mediet. Blandt andet har det vakt opsigt, at Musk har fyret tusindvis af medarbejdere og nedbragt antallet af ansatte fra omkring 7500 til 1800.

Selve overtagelsen af Twitter skabte også postyr.

I april 2022 kom en aftale om køb af Twitter på plads mellem Elon Musk og det sociale medie.

Men så trak Musk sig, fordi han mente, at han ikke havde fået korrekte oplysninger om antallet af falske konti på Twitter. Det fik Twitter til at true med at hive Tesla-ejeren i retten.

Selskabet mente, at han havde forpligtet sig til at overtage Twitter og han ville dermed bryde kontrakten, hvis han trak sig.

/ritzau/