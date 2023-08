Elon Musk indrømmer at X 'kan mislykkes'

Elon Musk - ejer af det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, siger, at X "kan mislykkes".

Hans udtalelse kommer, efter at en fejl i weekenden medførte, at billeder, der blev lagt op før december 2014, blev slettet.

Det skriver The Guardian.

- Den triste sandhed er, at der ikke er nogen gode "sociale medier" lige nu. Vi kan mislykkes, som så mange har forudsagt, men vi vil gøre vores bedste for, at der er mindst ét, skriver Elon Musk på X.

Artiklen fortsætter under annoncen

En fejl på platformen resulterede i løbet af weekenden i, at billeder og links fra opslag før december 2014 blev fjernet.

Nogle brugere spekulerede i, at fejlen var et bevidst forsøg på at spare penge på datalagring, fremgår det.

Et af de billeder, der blev slettet, var den amerikanske talkshow-vært Ellen DeGeneres' berømte selfie fra Oscar-showet fra 2014, hvor hun var vært.

Billedet blev det mest retweetede billede på platformen nogensinde med mere end to millioner delinger. Billedet er nu blevet genskabt, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

I sidste uge antydede rapporter, at adgangen fra X til andre sociale medier, heriblandt Facebook og Instagram, var blevet forsinket med fem sekunder.

Forsinkelsen dukkede også op på links til nyhedssider såsom New York Times og Reuters, fremgår det.

Tidligere på året kunne brugerne pludselig ikke længere lave opslag eller sende beskeder til hinanden, ligesom der kom en daglig begrænsning på antallet af opslag, man som bruger måtte lave.

/ritzau/