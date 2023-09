Elon Musk påtænker at indføre betaling for alle på X

Elon Musk siger, at X, tidligere kendt som Twitter, kan være på vej til at opkræve en månedlig betaling fra alle brugere af det sociale medie.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Formålet med tiltaget vil i så fald være at bekæmpe de mange bot-konti, som findes på Twitter, lyder det.

Bots er automatiserede konti, som er drevet af et computerprogram i stedet for mennesker. De er udbredte på X, hvor de blandt andet bruges til at udbrede politiske budskaber og hadtale.

Elon Musk købte platformen i oktober sidste år - siden har han forsøgt sig med en række nye tiltag på platformen.

Blandt andet har han gjort det blå flueben, som er en verificering af brugeren, tilgængeligt for alle, der vil betale omkring otte dollar for symbolet. Det svarer til cirka 56 danske kroner.

Til et møde med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, mandag, gjorde Elon Musk det klart, at næste lignende tiltag kan være på vej.

Her spurgte den israelske leder, hvordan X forholder sig til digital antisemitisme på platformen, og hvordan X kan "forebygge brugen af bots - hære af bots - der spreder og styrker" antisemitismen.

Her lød svaret fra Musk, at selskabet "bevæger sig hen mod en mindre månedlig betaling for brugen af X."

- Det er den eneste måde, jeg kan komme i tanke om, hvorpå vi kan bekæmpe de store hære af bots," sagde Elon Musk.

- For en bot koster en brøkdel af en øre, måske en tiendedel af en øre. Men hvis man skal betale et par dollar (i abonnement red.), bliver omkostningen for bots meget høj.

- Og så skal du også have ny betalingsmetode for hver gang, du laver en ny bot, sagde Musk.

I sin tid som ejer af X har Elon Musk afskediget omkring 50 procent af alle ansatte medarbejdere.

I juli meldte han ifølge AFP ud, at platformen havde tabt omkring halvdelen af sine annonceindtægter.

/ritzau/