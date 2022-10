Elon Musk er ifølge et brev klar til at betale 44 milliarder dollar for det sociale medie Twitter.

Elon Musk tilbyder igen at købe Twitter

Elon Musk vil gå videre med sit oprindelige tilbud om at købe Twitter for 44 milliarder dollar.

Det fremgår af et brev til den amerikanske børsmyndighed, SEC, ifølge flere internationale medier.

En talsperson fra Twitter bekræfter, at Twitter også har modtaget brevet fra Musk, og at det er intentionen at lukke aftalen til den oprindelige pris.

Det vil betyde, at Elon Musk køber Twitter for 54,20 dollar per aktie.

Tirsdag blev al handel med Twitters aktie suspenderet, som reaktion på rygter om, at Elon Musk og Twitter skulle være kommet tættere på en aftale.

/ritzau/