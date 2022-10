Elon Musks køb af Twitter er kommet i myndighedernes søgelys

Søgsmålet fra Twitter mod milliardæren Elon Musk afslører, at Tesla-ejeren er under føderal efterforskning.

Flere af USA's største erhvervsmyndigheder har øjensynligt gang i en efterforskning af den berømte milliardær, Tesla-ejer og SpaceX-stifter Elon Musk, efter at han har forsøgt at købe det sociale medie Twitter.

Musk og Twitter er kommet i retslige klammerier, efter at milliardæren forsøgte at trække sit købstilbud på 44 milliarder dollar tilbage. Beløbet svarer til cirka 336,1 milliarder kroner.

Informationerne om efterforskningen har set dagens lys, efter at den er blevet nævnt i et retsdokument, som Twitter har indgivet mod Elon Musk.

Her er der blevet beskrevet en række udvekslinger mellem centrale erhvervsmyndigheder i USA og milliardæren i sagen om købet af Twitter.

Den amerikanske børsmyndighed, SEC, har blandt andet spurgt ind til, hvorfor Elon Musk alt for sent oplyste om, at han allerede besad en aktiebeholdning på ni procent i Twitter.

SEC ville også gerne vide, hvorfor Musk havde indikeret, at han agtede at være en "passiv investor" i Twitter.

Musk indgav senere oplysningerne på ny, hvor han ændrede det til, at han ville være en "aktiv investor".

I juni bad SEC Musk om at svare på, om han ændrede sit svar for, at det skulle være i overensstemmelse med hans ønske om at trække købstilbuddet tilbage.

I søgsmålet fra Twitter skriver det sociale medie, at det i månedsvis har forsøgt at få udleveret Musks udvekslinger med myndighederne, og at det derfor har bedt en dommer i delstaten Delaware om at stævne ham.

Sent i september udleverede Elon Musks advokater en såkaldt "privilegeret log", hvor der er nævnt en række dokumenter, som han ønsker hemmeligholdt.

Det drejede sig blandt andet om e-mail, som han har sendt til den amerikanske forbrugerstyrelse, FTC.

Twitter skriver i søgsmålet, at "dette spil om at skjule bolden må slutte".

Hverken Elon Musks advokater, FTC eller SEC har umiddelbart villet kommentere sagen.

/ritzau/Reuters