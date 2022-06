Else Marie Bukdahl har med en lille bog om Johannes Wiedewelt samlet et livs betagethed af den danske billedhugger

Else Marie Bukdahl samler sit livs optagethed om billedhugger i grønspættebog om kunstforståelse

Billedhuggeren Johannes Wiedewelt er blandt Else Marie Bukdahls store passioner. I bøger og artikler og i sin undervisning samt i taler og på seminarer har hun kredset om Wiedewelt, som blandt meget andet var en forgænger til Else Marie Bukdahl som rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi. Johannes Wiedewelt (1731-1802) var det med nogle pauser fra 1772 til ’95, og dengang hed det direktør.

Else Marie Bukdahl, der i sin lange karriere i dansk kunst- og åndsliv blandt andet har virket som litteraturanmelder ved denne avis – det var i 1964 – har bestredet posten som rektor ved Kunstakademiet fra 1985 og 20 år frem. Ved siden af det har Else Marie Bukdahl gennem årene skrevet en række bøger, hvor hun ikke mindst har peget på barokken og dens tilbagevendende betydning for samtidskunsten, og så altså Wiedewelt, der tidsmæssigt ligger efter barokken.