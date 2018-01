Elsket forbryderbande fejrer 50 år med udstilling

Trods mange år på bagen fylder filmene om Olsen Banden fortsat meget. Lørdag åbner en udstilling om universet.

Det er næsten 50 år siden, at de først ramte det hvide lærred med gåpåmod, snedige planer og hyppige skældsord. Men trods den høje alder lever Olsen Banden stadig videre i dag.

Serien med den muntre melodi, de finurlige karakterer og de mange kendte replikker fra Egon, Benny, Kjeld og Yvonne er central i dansk filmhistorie og fortsat elsket i befolkningen.

Instruktør Erik Balling og mange af skuespillerne er gået bort, men filmuniverset fra 1960’erne og 1970’erne overlever blandt andet i nyere børnefilm, hyppige genudsendelser i fjernsynet og en ny podcastserie.

I jubilæumsåret 2018 får fejringen en ekstra tand med biografvisninger landet over og en festdag på Rådhuspladsen i København. Lørdag åbner desuden en særudstilling om banden hos Nordisk Film i Valby.

Her kan man se flere end 100 rekvisitter, herunder Egons kupplaner, Bennys hat og gule sokker samt originale manuskripter og billeder fra optagelserne. Det foregår i det studie, hvor filmene i sin tid blev til.

- Det synes jeg er rigtig sjovt, for man kan stadig se noget af det gamle snoretræk, der blev brugt, siger Mica Stoltze Nielsen, der står for udstillingen.

At Olsen Banden-filmene stadig skattes højt i dag vidner om deres høje kvalitet og særlige danske ånd, mener filmredaktør Christian Monggaard fra Dagbladet Information.

- Det er gode film, der har noget på hjertet, og de taler ikke ned til publikum. Der er noget tidløst over humoren og replikkerne, samtidig med at de har det her satiriske bid, hvor de gør grin med Danmark og danskerne på en lun måde.

- Det er blevet et fænomen og en del af vores kulturarv, som kun meget få ting bliver. Jeg har svært ved at forestille mig, at de nogensinde bliver glemt, på grund af både den kvalitet, de har, og fordi de handler om noget meget almengyldigt, siger Christian Monggaard.

Ud over danske Olsen Banden-elskere håber Nordisk Film også at tiltrække mange tyske gæster. Filmene fik nemlig kultstatus i Østtyskland, hvor de slap igennem censuren. Derfor er alle udstillingens skilte oversat til tysk.

/ritzau/