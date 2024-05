Elvis' barnebarn forsøger at forhindre salg af Graceland

Skuespilleren Riley Keough, som er barnebarn af rocksangeren Elvis Presley og arving til hans bo, forsøger af rettens vej at stoppe et salg af Graceland, som var Elvis' hjem i Memphis i delstaten Tennessee.

Det skriver mediet The Guardian.

Riley Keoughs mor, Lisa Marie Presley, døde i januar sidste år i en alder af 54 år.

Det svarer til 26 millioner kroner.

Selskabet ville derfor bruge Graceland som sikkerhed.

15. maj lagde Riley Keough sag an mod selskabet ved en domstol i Tennessee. Her kalder hun selskabets krav på huset for "bedragerisk".

Det er tale om "forfalskninger", hvis selskabet påstår at have bevis for at Lisa Marie Presley har taget et sådan lån, siger hendes datter.

I retsdokumenterne fra den sag, der er anlagt af Keough, bliver Kurt Naussany nævnt som den anklagede. Han har "sendt adskillige e-mails til Keoughs advokat for at inddrive den påståede gæld på 3,8 millioner dollar og har truet med at gennemføre et ikke-retligt salg af Graceland", lyder det.

Den 19. maj kunne man i lokale nyhedsmedier læse, at Graceland ville blive sat på auktion i Memphis den 23. maj.

En dommer vedtog dog dagen efter - den 20. maj - et midlertidig forbud mod salg af ejendommen. Der vil være høring i sagen dagen inden den planlagte auktion.

