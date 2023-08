Eminem beder republikansk kandidat stoppe med at bruge hans musik

Rapstjernen Eminem har formelt bedt den mulige republikanske præsidentkandidat Vivek Ramaswamy om at stoppe med at bruge Eminems musik på kampagnesporet.

Det fremgår af et brev, der er blevet offentliggjort mandag.

En video af Ramaswamy, der synger med på Eminems megahit "Lose Yourself" ved et arrangement i den amerikanske delstat Iowa tidligere på måneden, er blevet delt vidt og bredt på internettet.

I et brev fra Broadcast Music Inc. (BMI), der licenserer musik, lyder det, at BMI har modtaget en officiel forespørgsel fra Eminem, hvor det kræves, at den 38-årige kandidat ikke længere bruger hans musik.

Ramaswamy, der kalder sig selv en "Trump 2.0", har på overraskende vis indtaget en tredjeplads i meningsmålingerne blandt de republikanere, der forsøger at blive kandidat til præsidentvalget i 2024.

Da Ramaswamy studerede på Harvard, optrådte han som rapper med nyliberalistiske tekster under navnet Da Vek.

- Hvis du synes, at den ekstraordinære debattør Vivek G. Ramaswamy er intens, så har du klart ikke mødt Da Vek, skrev The Crimson, Harvards studenterdrevne avis, i 2006.

Under de seneste to valg har kendte kunstnere som Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele samt arvingerne til Prince klaget over, at deres sange blev spillet til USA's tidligere præsident Donald Trumps vælgermøder, uden at de havde givet samtykke til det.

Bandet Rolling Stones har endda truet med at lægge sag an, hvis Trumps kampagne fortsætte med at bruge bandets hitsang "You Can't Always Get What You Want".

/ritzau/AFP