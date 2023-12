Emmy-vinder og ikonisk politiinspektør på tv er død - 61 år

Skuespilleren Andre Braugher, bedst kendt for sine roller i tv-serierne "Homicide: Life on The Street" og "Brooklyn Nine-Nine", døde mandag i en alder af 61 år efter kort tids sygdom.

Det oplyser hans publicist til mediet Variety natten til onsdag dansk tid.

Han efterlader sig sin kone, Ami Brabson, og tre børn.

Den dobbelte Emmy-vinder er af yngre tv-seere nok bedst kendt for sin rolle som den kontante, men elskværdige politiinspektør Raymond Holt i komedieserien "Brooklyn Nine-Nine".

Emmy-priserne kom dog for henholdsvis rollen som kriminalbetjent Frank Pembleton i "Homicide: Life on The Street" og Nick Atwater i tv-serien "Thief" fra 2006.

/ritzau/