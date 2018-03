En åndshistorisk bedrift fortsætter

Fjerde bind af Erik A. Nielsens stort anlagte værk om kristendommens billedsprog analyserer de danske kirkers emblemer

Professor emeritus Erik A. Nielsen begyndte i 2009 at udsende en række værker under betegnelsen ”Billed-Sprog”. Først kom ”Kristendommens retorik”, siden udkom bøgerne om Kingo og Brorson, og nu kommer så fjerde bind, som handler om emblemer.

Et emblem kan være et mærke på tøjet, som viser, at man er medlem af en klub, men det kan også være et billede i kirkerummet. Og netop de kirkelige emblemer fra det 16. århundrede til det 18. århundrede kondenserede en dyrt tilkæmpet livsvisdom, som bidrog til at forme holdningen og horisonten i renæssancen og barokken.