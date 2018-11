”Upstate” viser James Woods særlige sans for menneskelivets skrøbelighed

6 stjerner

Litteraten James Wood formår i ”Upstate” at fortælle lavmælt og vedholdende om de næsten ubærligt stærke følelser mellem mennesker, der står hinanden nær i en familie

Hold da op, hvor kan man bekymre sig, når man er en halvgammel far. Det gør Alan Querry, den 68-årige hovedperson i James Woods roman ”Upstate”. Han har to voksne døtre, som er meget forskellige. Helen er munter, livsduelig og lever det moderne karriereliv i musikbranchen. Vanessa er indadvendt og melankolsk, og hendes akademiske karriere er måske gået lidt i stå som lektor i filosofi på universitetet i Saratoga Springs, der ligger upstate New York, det vil sige i den ende af delstaten New York, der ligger nord for metropolen af samme navn.

Både Alan og Helen bor i England. Helen er dog kosmopolit og færdes hjemmevant i New York. Handlingen begynder med, at Vanessas kæreste ringer til Helen og fortæller, at hun er faldet ned ad trappen og har brækket armen, og det er måske en god idé at overveje et familiebesøg. Helen forstår den halvkvædede vise og alarmerer også Alan: Måske er Vanessa i en krise, måske er trappefaldet et forsøg på selvmord eller selvskade, et råb om hjælp.

Romanen følger langsomt og roligt Alans rejse til New York, hvor Helen samler ham op, deres fælles togtur upstate til Saratoga og deres ophold i byen. James Wood bygger helt uanmassende miljøer, scener og situationer op. Med sin egen baggrund som englænder udvandret til USA er han på sikker grund, når han lader Alan (og læseren) opleve alle de små mærkelige, groteske, pittoreske, trøstesløse, stemningsfulde – hele paletten er der – aspekter ved at komme til Amerika, først til det pulserende New York og derefter turen upstate til vildt landskab og snevejr. Den danske oversættelse har klogeligt valgt at bevare den uoversættelige originaltitel, som runger af rejse ud i noget andet end det, man lige er vant til.

Med sine små halvabsurde optrin kan romanen stemningsmæssigt minde om Sofia Coppolas fine film ”Lost in Translation”. Alan er også lidt fortabt. Han er fra et andet land og fra en anden tid, og det føler han ikke mindst, da han møder Vanessas unge, utroligt selvsikre og utroligt amerikanske kæreste Josh. Romanen er eminent til at skildre, hvor meget friktion og hvor mange misforståelser og indre spændinger der dog kan være i menneskeligt samvær, uden at man nogensinde kan være sikker på, hvordan de andre ser tingene, og hvordan de ”læser” en selv. Wood vælger af og til at lade synsvinklen skifte fra Alan til Helen, til Vanessa, sågar til Josh. Det kunne risikere at blive flagrende, men tråden bliver hele tiden ført tilbage til Alan, efter at vi har fået en forbigående fornemmelse af, hvordan alting kan veksle mellem mennesker.