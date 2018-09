En institution i Brasilien

* Nationalmuseet i Rio de Janeiro er det største af sin slags i Sydamerika med over 20 millioner udstillede genstande og mere end 530.000 litterære værker.

* Det har været museum siden 1892 og var tidligere hjem for den portugisiske kongefamilie.

* I dag hører det under et universitet i Rio og er center for forskning og læring.

* Der er årligt omkring 150.000 besøgende. Gennem tiden har blandt andet videnskabsfolk som Albert Einstein og Marie Curie været forbi.

* En oversvømmelse i midten af 1990'erne har tidligere skadet bygningerne og deres indhold, men slet ikke i samme skala som branden.

Kilder: AFP, dpa, museets hjemmeside.

/ritzau/