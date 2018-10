Islandsk roman er en virtuos beretning fra grænselandet mellem os selv og det omgivende

5 stjerner

Denne nye islandske roman giver få, men præcise ord til ensomheden, melankolien og den forulykkede kærlighed. Diskret og sandhedssøgende. Hvor er det velgørende

Den store tyske digter Rilke skrev et sted: ”Elsk Deres ensomhed og bær den smerte, den volder Dem, med skøntklingende klage”. Og netop en sådan ensomhedens ”skøntklingende klage” er islandske Gyrdir Elíassons virtuose ”Vinduet mod syd”. En naturnær beretning fra grænselandet mellem os selv og det omgivende.

Det islandske landskab danner både klangbund og ramme for historien. Fortælleren har isoleret sig i et sommerhus i det nordlige Island, hvor han kun afbrudt af sporadiske afstikkere til fyret og den nærliggende fiskerby forsøger at skrive en roman, som nægter at lade sig skrive. Sådan er i store træk handlingen; en bog om ikke at kunne skrive en bog. Og selvom det umiddelbart lyder som et lidet sindsoprivende emne, formår Elíasson alligevel at holde os fanget med en læsebesættelse, som var det en spændingsmættet knaldroman.

Det skyldes ene og alene den prisvindende islænders stramme, stemningsladede skrivestil, så sanselig og nær, at man kan høre bølgeskvulp og dufte tågedisen fra havet. Islands anorektiske forfatter, som Elíasson angiveligt er blevet kaldt, skriver i en mådeholden, minimalistisk form. Alt overflødigt ordfrås er skåret bort, og tilbage står en knap, komprimeret og næsten nøgen prosa, der suggestivt registrerer naturbegivenheder som små sjælebilleder omkring sig.

”Edderfuglehunner vugger i havbrisen med ungerne langs stranden, svartbage står på stive vinger ovenover. Jeg sidder ved klipperanden og kigger ud mod fyret. Noget, som jeg troede var glemt for længst, dukker uforvarende op, men forsvinder pludselig i sindets katakomber.”