"Aladdin" lander tamt mellem Oehlenschlägers romantiske sværmeri og Ekstra Bladets Nationen

3 stjerner

Dansk teaters provokatør gør det igen. Med Oehlenschlägers ”Aladdin” som afsæt afsøger Christian Lollike grænserne for den kunstneriske frihed anno 2018

Lollikes legesyge ”Aladdin” dekonstruerer nådesløst Oehlenschlägers romantiske lystspil af samme navn fra 1805 og laver moderne debatteater af de sønderskudte ruiner. Der er dansende penisser, burkaer, racestereotyper, vold, muslimsk bøn, og så videre og så videre. Alle vor tids mest tabubelagte og betændte temaer bringes på banen i en tilsyneladende vilkårlig opremsning. Men er det provokation for provokationens skyld alene?

Naturligvis er der en provo-pointe i, at det netop er guldalderklenodiet og romantikkens stolthed ”Aladdin”, teatrets enfant terrible kaster sig frådende over. Og så endda på nationalscenen. Men selvom det kan synes svært at få øje på i dette potpourri af provokationer, er der trods alt en mening med galskaben.

Iscenesættelsen af et værk som ”Aladdin” kalder i sig selv på stillingtagen til en kaskade af penible spørgsmål. Hvor langt må man gå i moderniseringen af en klassiker? Hvordan undgår man at fremstille minoriteter og fremmede kulturer på en stereotyp og racistisk vis? Skal teatret være et safe space, eller kan man tillade sig alt i kunstens navn?

Lollikes ”Aladdin” udstiller på livagtig ”show it, don’t tell it”-vis den politiske korrekthed og vor tids krænkelseskultur som et de facto-problem for den kunstneriske frihed i dag.

Undervejs bliver det tydeligt, at ”Aladdin” er instruktørens kunstneriske modsvar til den massive mediestorm, der rejste sig omkring hans seneste forestilling ”White Nigger/Black Madonna”, som selvcensurerede sig på grund af voldsom kritik for brugen af ordet ”nigger” og derfor skiftede navn til ”Black Madonna”.