En livlig holmgang om Homer

Det slår gnister, når far og søn mødes under gennemgangen af ”Homers Odyssé” i Daniel Mendelsohns nye bog

Daniel Mendelsohn er professor i klassisk filologi. På dansk foreligger hans bog ”De mistede” (2012), der beskriver skes familiemedlemmers skæbne under holocaust. I Mendelsohns nye bog er familien på ny i centrum – dog under mere fredelige forhold.

”An Odyssey” er delt i tre dele, således at første del handler om Daniels barndom, anden del omhandler et krydstogt i Odysseus’ fodspor sammen med forfatterens far, mens den sidste del indeholder forfatterens refleksioner over farens liv.