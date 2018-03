En mesterdirigent bredte Mahler ud

5 stjerner

Priskoncert med Mariss Jansons blev en oplevelse i Operaen

Når Léonie Sonnings Musikpris nyder så stor bevågenhed også uden for Danmarks grænser, skyldes det ikke så meget den medfølgende check på 100.000 euro, men nok så meget perlerækken af tidligere prismodtagere: Leonard Bernstein, Benjamin Britten, Sergiu Celibidache, Dmitrij Sjostakovitj, Pierre Boulez, Anne-Sophie Mutter, Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt – for bare at nævne nogle af de mest prominente.