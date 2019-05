En ny stribe kendisser dropper erstatningskrav i tys-tys-sag

Til september ventes en gruppe kendtes krav om godtgørelse for Se og Hørs ulovlige snageri at nå retten.

Gruppen af kendte, som vil have erstatning for ugebladet Se og Hørs ulovlige overvågning af deres kreditkort, er godt og vel halveret.

I alt 21 kendisser krævede i kølvandet af Se og Hør-skandalen i første omgang godtgørelser for ugebladets ulovlige snageri. Men siden er mange af dem faldet fra.

Nu drejer det sig om færre end ti personer, oplyser advokat Brian Larsen. Han repræsenterer gruppen af kendte, som kræver mellem 200.000 og 250.000 kroner i erstatning.

Sagen ventes at komme for retten til september, men de præcise datoer er endnu ikke lagt fast.

Se og Hør-sagen er blevet kaldt danmarkshistoriens største medieskandale.

Her fodrede en tys-tys-kilde Se og Hør med oplysninger om de kongeliges og de kendtes brug af kreditkort.

Kilden havde via kredikortudstederen Nets adgang til de kendtes transaktioner.

En af dem, der senest har droppet sit krav om økonomisk godtgørelse, er Saszeline Emanuelle Dreyer.

- Sagen er droppet. Det er dårlig energi og spild af min energi. Jeg er nødt til at bruge tid på det, der løfter mig i stedet for at hive mig ned, siger hun.

Tidligere har kendisser som Janni Spies, Michala Kjær, Jarl-Friis Mikkelsen og Steffen Kretz opgivet sagen.

De kendte danskere er særligt faldet fra i kølvandet på en afgørelse fra februar i Østre Landsret.

Her tabte EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) sin sag om erstatning. Til gengæld stod han tilbage med en regning på omkring 320.000 kroner for sagens omkostninger.

Retten fandt det ikke bevist, at politikeren var blevet udsat for systematisk overvågning eller for en krænkelse, der berettiger en godtgørelse.

Og det udfald har altså fået en stribe af de andre kendisser til at trække følehornene til sig.

Skandalen kostede tilbage i 2016 fængselsdomme til to tidligere Se og Hør-chefer og to tidligere journalister på ugebladet. Bladhuset Aller Media modtog en bøde på ti millioner kroner.

Under sagen kom det frem, at der i alt blev hacket 906 oplysninger om kreditkorttransaktioner i perioden 24. juni 2008 til 31. december 2011.

Kravet om erstatning går på tort - altså for krænkelse af deres person og ære.

