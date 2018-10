Lykke Friis på oplysningsrejse gennem et Tyskland under forandring

Lykke Friis har med ”En kuffert i Berlin” skrevet en interessant og hæsblæsende ”guidebog” til de senere års politiske udvikling i Tyskland

Det er en hæsblæsende rundtur gennem nyere tysk historie og de senere års politiske drama om flygtningekrisen med stærkt fokus på forbundskansler Angela Merkels eroderende autoritet og de historiebevidste tyskeres besættelse af stabilitet, som Lykke Friis tager læserne med på i sin nye bog, ”En kuffert i Berlin – rejse i Angela Merkels Tyskland”.

Hæsblæsende, fordi den kendte tysklandsekspert skriver, som hun taler – det går stærkt og er krydret med et hav af kuriøse anekdoter – og hæsblæsende, fordi der er sket skelsættende forandringer i tysk politik og samfundsliv de senere år.

Med en tysk mor og en dansk far har hun efter eget udsagn altid haft en kuffert stående i Berlin og brugt Marlene Dietrichs sangklassiker af samme navn som mentalt soundtrack. I dag har den tidligere klimaminister for Venstre, EU-forsker og prorektor ved Københavns Universitet dog pakket kufferten ud i den tyske hovedstad, nu da hun har skiftet spor og er tiltrådt som Berlingskes korrespondent i Berlin. Og hendes talent som formidler er uomtvisteligt.

Bogen giver et grundigt indblik i forløbet fra sidste års tyske valgkamp frem til denne sommers EU-topmøde, hvor en på hjemmefronten hårdt presset Merkel nok en gang kæmpede for sit politiske liv. Lykke Friis formår at servere alle detaljerne i en letlæst fortælling, som til tider lider under for megen sprogafsmitning fra tysk, men som vinder ved at være spækket med relevante historiske referencer.