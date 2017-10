"Vi mødte Jesus" er et dramatisk angreb på folkekirken

4 stjerner

I sin nye bog fremlægger Charlotte Rørth andres religiøse erfaringer. Det kolliderer på sin vis med folkekirken, og vigtige spørgsmål melder sig

Da Charlotte Rørth for to år siden udgav bogen ”Jeg mødte Jesus”, forekom det, at alene titlen ville føre til litterært selvmord. Det skete ikke, og titlen på Rørths nye bog vil næppe heller spolere noget.

”Vi mødte Jesus” er nu udkommet som opfølgning på succesen med den første bog, hvori Charlotte Rørth beskriver, hvordan hun to gange har mødt Jesus. Bogen har solgt i tusindvis og er oversat til flere sprog, mens Rørth har holdt foredrag for fulde huse og er blevet massivt kontaktet af mennesker, der fortæller, at også de har mødt Jesus. Det har derfor næsten karakter af folkebevægelse, når Rørth nu påtager sig at agere stemme for alle dem, der både åbent og anonymt melder sig i koret af mennesker med religiøse oplevelser.

”Min mission er ytringsfrihedens,” skriver hun, og skønt det vel er en fordrejelse af begrebet, da ingen jo ligefrem nægter disse mennesker taletid, forstår man pointen. De føler, at deres erfaringer er så ilde set, at de tier, og Charlotte Rørth gør sig til en slags bannerfører for det, som teolog Viggo Mortensen i en af bogens samtaler kalder ”det personliges tidsalder”. Denne udgør et både interessant og problematisk begreb, og mens bogen ud over de mange beretninger og samtaler er præget af Rørths grundige metode, udgør den også et indirekte, men ikke desto mindre ret dramatisk angreb på folkekirken.