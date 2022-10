En stærk kultur der krydsede landegrænser

De færreste er formodentlig klar over, hvor vigtig den jødiske kultur og de jødiske netværk var i 1700 og 1800-tallets Europa. Men det var en kultur, der stort set forsvandt under holocaust, hvor to tredjedel af Europas jøder omkom, og mange andre blev jaget på flugt.

Museumsinspektør og p.hd. i historie Vibeke Kaiser-Hansen giver i bogen ”Jødernes danmarkshistorie – i provinsen” en indsigtsfuldt og detaljemættet skildring af den forsvundne kultur. Hun har gjort det med afsæt i et omfattende materiale bestående af lokale, regionale og statslige kilder samt aviser. Hun fremhæver, at tilgangen er kulturhistorisk – ikke religionshistorisk.