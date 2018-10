Klog og sober bog om angst og depression

5 stjerner

Anne Lise Marstrand-Jørgensen har skrevet en klog og sober bog om den angst og depression, som hundredtusindvis af danskere lider af og tager medicin mod

”Ensomheden, ikke at blive hørt, ikke at blive forstået, er smertefuldt. Det grundlægges så tidligt. Og når nogen går til i deres lidelse, er det dybest set kulturbåret. Vi har en kultur, som overhovedet ingen trøst giver.”

Ordene er psykoanalytiker Vibeke Cristofolis, og de er blot nogle blandt mange i Anne Lise Marstrand-Jørgensens bog om angst og depression, som man får lyst til at citere.

Udspringet er Anne Lise Marstrand-Jørgensens egne erfaringer med psykiske lidelser, som begyndte, da hun var tolv og blev medicineret, mens hun i voksenlivet er gået i en stor bue uden om den medicinske behandling, omend hun, som hun skriver i indledningen, siden har været i psykiatrisk behandling flere gange og brugt meget tid og mange penge hos såvel psykologer som alternative behandlere.

Hun lægger ikke skjul på, at tanken om psykiske lidelser som en defekt i hjernen, der kan behandles med en pille, ligger hende fjernt, men styrken i ”En flod skal være i bevægelse. Erindringer og samtaler om angst og depression” er, at alle kommer til orde, såvel tilhængere som modstandere af medicin, i forsøget på at kortlægge de væsentlige positioner, der findes, når der gælder forekomst og behandling af psykiske lidelser, og Anne Lise Marstrand-Jørgensens budskab er klart: Vi må hver især finde vores egen vej, og vi skal ikke stole på alt, hvad vi hører.