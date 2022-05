Én ting er særligt trættende i debatten om køn og litteraturkritik

Kønnet er kommet for at blive. Som besatte kredser vi på godt og ondt om det, og diskussionerne vil ingen ende tage, selvom nogle af dem for længst burde være afløst af handling

Egentlig har jeg slet ikke lyst til at skrive denne klumme. Den handler om køn og diskrimination. Alt handler om det. Senest er der kommet en undersøgelse fra Aarhus Universitet, der dokumenterer den kønslige skævhed inden for boganmeldelser. To ud af tre anmeldelser er skrevet af mænd, og to ud af tre af de anmeldte bøger er skrevet af mænd – og de er gerne lidt mere positivt bedømt end kvindernes bøger.

Det står i skærende kontrast til, at kvinder er de flittigste læsere, og at otte ud af bibliotekernes mest indkøbte bøger i 2020 var skrevet af kvinder.