En vanvittig blomst

Det er en digtsamling til MeToo-tiden, svenske Helena Bobergs "Sinnesvåld" (2013), selvom den er skrevet før denne bevægelse og dens kritik af den giftige maskulinitet, magtmisbrug, sexisme og overgrebskultur satte skred i den offentlige debat. Alene derfor er det på sin plads, at det gode, idealistiske forlag Harpyie har valgt at udgive en oversættelse af værket ved digteren Shadi Angelina Bazeghi, der også selv har taget poetisk livtag med køn og undertrykkelse.

Men det er nu ikke kun på grund af aktualiteten, at det er på sin plads, at Helena Boberg for første gang præsenteres på dansk. Det skyldes også, at "Sindsvold", som den altså er kommet til at hedde, er et vildt, voldsomt og uafrysteligt langdigt, der uden skånsel lader brudstykker af udsagn, ord, scener og billeder falde ned over siderne og tilsammen forme et digtvæv om køn, seksualitet, vold, reproduktion, overgreb og udsathed i et mandsdomineret samfund. En art samfundskritik leveret som en hårdtslående og ekspressiv fragmentarisk bevidsthedsstrøm, kunne man måske kalde det. Det kan for eksempel lyde sådan her, selvom det ikke er i de enkelte nedslag, men i den samlede bevægelse, at digtet for alvor gør indtryk med dens kontrastdynamik af ironi og oprigtighed, vrede og skrøbelighed, magt og afmagt, skønhed og hæslighed: