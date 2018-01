En varm fotograf med et overblik, der aldrig overtager scenen

Søren Solkær, der oprindeligt kommer fra Sønderborg, har fotograferet flere af verdens største skuespillere og musikere. Han kaster altid et særligt lys på stjernerne: sit eget

Søren Solkær er en smuk mand. Den type, der bærer en slags lys med sig, hvor han går og står, og det kan jo være praktisk, når man arbejder med fotografiet som sin kunstneriske udtryksform. Det gør Søren Solkær.

Han er kunstner og fotograf. Rækkefølgen bestemmer man selv. Det er jo oplagt, at han er fotograf, for hans billeder af især rockmusikere er internationalt anerkendte, både fordi de forestiller kendte personer, og dem synes der at være brug for, men også fordi de er insisterende og energiske på en særlig måde.