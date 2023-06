En viceborgmester i Stockholm forvandler sig til drag queen

45-årige Jan Jönsson, der er viceborgmester i Stockholm for partiet Liberalerna, har som led i en kampagne klædt sig ud som drag queen.

Han siger torsdag til avisen Expressen, at han er medstifter af en modkampagne, "Intolerance og Populisme".

Det et svar på det højrenationalistiske Sverigedemokraternas gentagne kritik af, at drag queens holder læsetime med børn på biblioteker.

Det har han gjort ved at klæde sig ud som en drag queen og fortælle historier for børn på rådhuset i Stockholm.

Jo, han ser gerne at også andre politikere slutter sig til kampagnen.

Men så skal de være villige til at lade en professionel gøre dem klar, for det tager tid at komme til at ligne en drag queen.

Og så minder han om, at det ikke er alle politikere, der har de fysiske mål til at hoppe i snævre korsetter.

- En del bliver sikkert provokerede, siger han om den forventede reaktion på hans stunt.

Han ser det som en måderne, hvorpå man kan støtte seksuelle minoriteter i Sverige.

/ritzau/