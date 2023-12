Enarmet tyveknægt skal afholde unge fra pengespil

Huset vinder altid. Pengespil er ikke en vej til hurtigt og nemme penge.

Det er budskabet i Spillemyndighedens nye landsdækkende indsats, der er målrettet unge under 18 år, der skal afholde sig fra pengespil. Det skriver myndigheden i en pressemeddelelse.

Direktør Anders Dorph siger, at jo yngre man er, når man får sin spildebut, jo større chance er der for spilafhængighed, hvor myndigheden for første gang sætter direkte ind over for målgruppen.

- Vi gør det på en ny, kreativ måde, der vender det hele på hovedet. Dét kræver det, hvis vi skal huske de unge på risikoen ved pengespil, lyder det fra ham.

Omdrejningspunktet i den nye indsats er en fiktiv karakter, ”Den enarmede tyveknægt”, der fungerer som en analogi på spilafhængighed.

Man kan følge karakteren på platforme - hvor særlige unge befinder sig - som YouTube og Instagram.

Selv om emnet er alvorligt, er indholdet præget af humor og ironi, skriver myndigheden.

- Alvoren om spilafhængighed må ikke nedtones. Men det betyder ikke, at vi skal komme med løftede pegefingre mod de unge under 18 år, siger Anders Dorph og tilføjer, at man vil åbne de unges øjne uden at stigmatisere og skabe frygt.

Langt de fleste typer af spil om penge er kun tilladt for voksne over 18 år.

Alligevel viser en undersøgelse fra november, foretaget af Spillemyndigheden, at 15 procent af de unge mellem 15 og 17 år har spillet om penge online det seneste år.

Anders Dorph påpeger, at de unge finder veje frem til at spille om penge via for eksempel venner, familie eller onlinespilsider uden dansk licens.

Og unge er i den grad opmærksomme og bevidste om mulighederne for onlinespil, hvorfor han heller ikke er bekymret for, at kampagnen gør unødvendigt opmærksom på mulighederne.

- Det er vi kørt forbi. Nu handler det om at få viden ind i de unge og gøre dem robuste. At få dem til at forstå spillets karakter og gøre dem i stand til at modstå det pres, der ligger i de tilbud, der er på internettet, siger han.

